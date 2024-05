Drachenfest in Dornumersiel lässt Himmel noch bis Sonntag bunt erstrahlen

Drachensportler:innen haben am Maifeiertag im ostfriesischen Dornumersiel hunderte Drachen in den Himmel an der Nordseeküste aufsteigen lassen.

Zahlreiche bunte Flugdrachen schweben beim Drachenfest in der Luft. Foto: Izabela Mittwollen/dpa

„Wir hatten auch Glück mit dem Wetter, die Fläche war voller Besucher“, sagte eine Veranstaltungssprecherin am Mittwoch. Das Spektakel mit Lenkdrachenvorführungen und Flugshows geht noch bis zum Sonntag (5. Mai 2024) auf der Drachenwiese. Als einen Höhepunkt kündigte die Sprecherin eine Nachtflug-Show an, bei der die Drachen bei Einbruch der Dunkelheit einzeln und in Gruppen fliegen und dabei von verschiedenen Lichtern beleuchtet werden.

SAT.1 REGIONAL/dpa