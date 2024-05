Mann mit Waffe auf Schulgelände in Bremen

Bremen (dpa/lni) –

Vor einer Grundschule in Bremen-Vahr hat ein Mann am Donnerstagmittag ein Luftdruckgewehr getragen und damit einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst. Nach Hinweisen auf einen Bewaffneten auf dem Schulgelände sicherten Einsatzkräfte den Bereich weiträumig ab und stellten einen 29-Jährigen und einen 36-Jährigen, wie es in einer Mitteilung der Polizei hieß. Die mitgeführte Waffe erwies sich als Luftdruckgewehr und wurde von der Polizei sichergestellt. Es wurde niemand verletzt, die etwa 200 noch anwesenden Kinder wurden nach dem Schrecken an ihre Eltern übergeben, wie es weiter hieß.

Beim Absuchen des Schulhofs wurden demnach keine weiteren gefährlichen Gegenstände gefunden. Die weiteren Ermittlungen, auch zu den anderen Beteiligten, dauern an.