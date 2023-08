Daniel Günther zu Besuch auf Fehmarn: Tunnel-Bauarbeiten und Nationalpark-Pläne im Fokus

Daniel Günther (CDU), Ministerpräsident von Schleswig-Holstein, spricht während eines Interviews. Marcus Brandt/dpa

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) macht am Donnerstag Station auf der Ostsee-Insel Fehmarn. Dort trifft er am Nachmittag mit Vertreter:innen aus Kommunalpolitik, Verwaltung und Tourismus zusammen. Dabei wird es sowohl um die Bauarbeiten für den Tunnel nach Dänemark als auch um einen besseren Schutz der Ostsee gehen. Hierzu stoßen Pläne in der schwarz-grünen Landesregierung, einen Nationalpark zu schaffen, auf teils heftige Proteste. Deshalb ist auch beim Besuch Günthers mit Protesten zu rechnen.

Er hatte sich erst kürzlich klar dafür ausgesprochen, die Ostsee besser zu schützen. Ob dafür ein Nationalpark das richtige Instrument sein kann, soll laut Koalitionsvertrag ergebnisoffen geprüft werden. Aus Kommunen und Verbänden kommt teils heftigen Widerstand gegen einen Nationalpark. Sie befürchten Einschränkungen bei der touristischen, sportlichen und wirtschaftlichen Nutzung des Meeres und der Strände.

