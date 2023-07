Angeklagte gestehen Geldautomatensprengung und Geiselnahme im Harz

Drei Angeklagte aus den Niederlanden haben im Prozess um eine Geldautomatensprengung und eine Geiselnahme im Harz (Niedersachsen) Geständnisse abgelegt. Die drei Männer im Alter zwischen 19 und 21 Jahren gaben am Freitag im Braunschweiger Landgericht entweder selbst oder über ihre Verteidigung entsprechende Erklärungen ab. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Trio unter anderem die Herbeiführung einer Sprengstoffexplosion, Raub und Freiheitsberaubung vor.

Anwohnerin als Geisel genommen

Die drei räumten ihre jeweilige Beteiligung an einer Sprengung im Januar dieses Jahres in Torfhaus im Harz ein. Mit ihrer Tat richteten sie laut Anklage einen Schaden von etwa 100.000 Euro an und gelangten an Geldkassetten mit mehr als 120.000 Euro. Auf der Flucht baute der Fahrer einen Unfall und die drei Männer versteckten sich in einer Garage in Braunlage. Als die Anwohnerin dort ihr Auto holen wollte, wurde sie als Geisel im Wagen mitgenommen.

Angeklagte entschuldigten sich bei dem Opfer

Kurz darauf wurden die Männer aber von Polizeikräften gestoppt und festgenommen. Die Frau erlitt laut Gericht sowohl körperliche als auch psychische Schäden. Alle drei Angeklagte entschuldigten sich bei dem Opfer, das zum Prozessauftakt aber nicht im Saal war.

Mit dpa