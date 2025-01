A21 bei Bad Oldesloe nach Unfall wieder in beide Richtungen freigegeben

Die A21 ist nach einem Unfall mit einem Sattelzug am Mittwoch seit Donnerstagmorgen um 01:00 Uhr wieder in beiden Richtungen befahrbar. In Höhe der Anschlussstelle Bad Oldesloe-Nord kam es zu einer knapp 24 Stunden langen Vollsperrung aufgrund der Aufräum- und Bergungsarbeiten. Das teilte die Polizei Ratzeburg am Donnerstagmorgen mit.

Am Mittwoch gegen 01.20 Uhr befuhr ein 27-Jähriger mit einem Sattelzug die A21 von Kiel kommend in Fahrtrichtung Bargteheide. Aus noch ungeklärter Ursache geriet das Fahrzeug in einer Baustelle gegen eine Betonschutzwand. In Folge dessen kippte der Auflieger auf beide Richtungsfahrbahnen. Der Fahrer verletzte sich dabei leicht und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert.

Fahrbahn Richtung Süden schon früher wieder befahrbar

Die A21 wurde zunächst im Bereich der Unfallstelle voll gesperrt. Durch Änderung der Verkehrsführung entlang der Unfallstelle konnte am Mittwochmittag eine Fahrspur in Fahrtrichtung Süden freigegeben werden.

Die 23 Tonnen Frischfleischladung wurde durch das zuständige Veterinäramt des Kreises Stormarn begutachtet. Anschließend erfolgte eine Umladung. Erst dann konnte mit der aufwendigen Bergung des Sattelzuges und Wiederherstellung und Einrichtung des Baustellenbereiches begonnen werden.

