1924 war das Jahr, in dem der Flugzeugbau nach Bremen kam. Angefangen hatte alles mit den Luftfahrt-Pionieren Henrich Focke und Georg Wulf. Seitdem ist in der Branche viel passiert. SAT.1 REGIONAL erzählt in der Wochenserie „100 Jahre Flugzeugbau in Bremen“ von den Anfängen und einer Reise durch die Zeit, bis hin zu den aktuellsten Entwicklungen der Luftfahrt. In diesem Teil dreht sich alles um die Raumfahrt. Seit 45 Jahren werden die Oberstufen der Ariane-Raketen in Bremen gefertigt. Diese sind dafür zuständig die Satelliten im Orbit zu platzieren und quasi das Gehirn der Rakete. Am kommenden Dienstag soll die Trägerrakete Ariane 6 mit der Oberstufe aus Bremen von Südamerika aus ihren ersten Weg in den Orbit antreten.