Boote der Feuerwehr bestreifen die Elbe vor Finkenwerder bei einer Übung. Foto: dpa

Im Hansahafen am Kamerunkai (Hamburg) ist am Montagmorgen eine leblose Person in der Elbe entdeckt worden. Die Feuerwehr ist mit zwei Booten und rund 25 Einsatzkräften vor Ort. Voraussichtlich werden auch Taucher:innen eingesetzt, um den Leichnam zu bergen, sagte ein Sprecher. Weitere Angaben zu dem Vorfall konnte der Sprecher zunächst nicht machen.

SAT.1 REGIONAL/dpa