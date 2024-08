Willi Lemke ist tot – Ex-Werder-Manager mit 77 Jahren verstorben

Der frühere Werder-Manager Willi Lemke ist tot. Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa

Willi Lemke, langjähriger Manager des Fußball-Bundesligisten Werder Bremen, ist im Alter von 77 Jahren gestorben. Das gab seine Familie am Dienstag bekannt. Todesursache sei eine Hirnblutungen gewesen.

Fast zwei Jahrzehnte prägte Willi Lemke Werder Bremen und gestaltete gemeinsam mit Otto Rehagel eine erfolgreiche Ära des Clubs entscheidend mit. „Lemke und Rehhagel arbeiteten so lange zusammen wie nur wenige sportliche Führungsduos in der Geschichte der Bundesliga und machten den SV Werder zu einer der besten Adressen des deutschen Fußballs in den 1980er und 1990er Jahren“, heißt es in einem Nachruf auf Lemke vom SV Werder Bremen.

1999 wechselte Lemke wieder in die Politik. Bereits vor seinem Eintritt in das operative Geschäft bei Werder Bremen hatte Lemke mehrere Jahre als Geschäftsführer des SPD-Landesverbands gearbeitet. Von 1999 bis 2007 war er Bremer Senator für Bildung und Wissenschaft und anschließend bis 2008 Senator für Inneres und Sport. Werder Bremen blieb er aber weiterhin treu. Lemke war insgesamt 17 Jahre Mitglied des Aufsichtsrates.

Ernennung zum „Sonderberater für Sport im Dienste von Frieden und Entwicklung“

Im April 2008 wurde Lemke vom damaligen UN-Generalsekretär Ban Ki Moon zum „Sonderberater für Sport im Dienste von Frieden und Entwicklung“ ernannt. Im Nachruf des Vereins heißt es: „Er half dabei, durch den Sport Brücken zu bauen, Menschen zusammenzuführen, Frieden zu stiften. Er initiierte und unterstützte verschiedene Projekte und füllte diese Position bis Ende 2016 aus.“

„Willi bleibt uns als innovative, kämpferische, leidenschaftliche, ehrgeizige und streitbare Persönlichkeit in Erinnerung. Dabei war er stets menschlich und immer auch versöhnlich. Nur wenige Menschen werden so sehr mit Werder in Verbindung gebracht wie Willi Lemke. Sein Wirken – auch über unseren Verein und Bremen hinaus – war außergewöhnlich und vorbildlich. Er war ein Weltbürger, der immer auch Hanseat geblieben ist. Unsere Gedanken sind in dieser schweren Zeit bei seiner Familie“, so der Aufsichtsratsvorsitzende des SV Werder Bremen, Hubertus Hess-Grunewald.

Wilfried „Willi“ Lemke wurde am 19. August 1946 in Pönitz in Ostholstein (Schleswig-Holstein) geboren. Er wuchs in Hamburg auf und kam 1971 nach Bremen.

