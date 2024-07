Verdi ruft zu Warnstreiks im Hamburger Hafen auf

Die Gewerkschaft Verdi ruft die Beschäftigten im Hamburger Hafen zu Warnsteiks auf, Christian Charisius/dpa

Die Gewerkschaft Verdi hat zu ganztägigen Warnstreiks im Hamburger Hafen aufgerufen. „Der Streik hat mit der Frühschicht um 6:30 Uhr wie geplant begonnen“, sagte ein Sprecher der Gewerkschaft Verdi. Mit Arbeitsniederlegungen an diesem Dienstag und Mittwoch solle in den Tarifverhandlungen für die Beschäftigten in Seehäfen der Druck auf die Arbeitgeber steigen, teilte die Gewerkschaft in Berlin mit. Die Beschäftigten streikten zunächst dezentral vor ihren Betrieben, am Mittwoch werde es eine Demonstration geben.

Verdi: Vorgelegtes Angebot sei inakzeptabel

„In der dritten Verhandlungsrunde lagen wir noch weit auseinander“, sagte Verdi-Verhandlungsführerin Maren Ulbrich. Ein von den Arbeitgebern vorgelegtes Angebot bezeichnete sie als inakzeptabel. Die vierte Verhandlungsrunde zwischen Verdi und dem Zentralverband der Deutschen Seehafenbetriebe (ZDS) ist für den 11. und 12. Juli in Bremen geplant. Schon im Juni hatte es Warnstreiks in mehreren norddeutschen Häfen gegeben.

Verdi fordert Lohnerhöhung und Anhebung der Schichtzuschläge

Verdi verlangt für die Beschäftigten bei einer Laufzeit des Tarifvertrags von zwölf Monaten unter anderem eine Erhöhung der Stundenlöhne um drei Euro rückwirkend zum 1. Juni sowie eine entsprechende Anhebung der Schichtzuschläge. Die Inflation der vergangenen Jahre habe die unteren Lohngruppen besonders schwer getroffen, sagte Ulbrich.

