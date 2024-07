Tödlicher Badeunfall in Bremen: 27-Jähriger ertrinkt im Werdersee

In der Nacht von Samstag auf Sonntag ist ein 27-Jähriger im Werdersee in Bremen ertrunken. Umfangreiche Such- und Rettungsmaßnahmen blieben erfolglos.

Der junge Mann befand sich mit Freunden nahe der DLRG-Station am dortigen Badestrand. Als ihnen ein Volleyball in den See fiel, begab er sich ins Wasser und sank ca. 20 Meter vom Ufer entfernt unter die Wasserlinie. Eine umfangreiche Suche durch Zeugen, Polizei, DLRG und Feuerwehr wurde durchgeführt. Es kamen Rettungstaucher und -schwimmer sowie ein Boot mit Sonargerät zum Einsatz. Der Mann aus Afghanistan konnte einige Zeit später leblos geborgen werden, Reanimationsversuche blieben erfolglos.

Zeugen des Vorfalls wurden vor Ort durch Polizei- und Rettungskräfte betreut, die Freunde des Verstorbenen wurden zur seelsorgerischen Betreuung in ein Krankenhaus gebracht. Die Todesursachenermittlung der Kriminalpolizei dauert an.

SAT.1 REGIONAL/Polizei Bremen