Seniorin tot in Wohnung gefunden: Tötungsdelikt durch Unterlassen oder Vernachlässigung?

In Cuxhaven (Niedersachsen) hat die Polizei ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, um die genauen Umstände des Todes einer Seniorin herauszufinden. Es bestehe der Verdacht eines Tötungsdelikts durch Unterlassen, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstagabend. Es werde auch in Richtung einer möglichen Vernachlässigung ermittelt. Die Beamt:innen hatten die Frau am Mittwoch in Cuxhaven-Sahlenburg gefunden, nachdem sie Hinweise erhalten hatten, dass sich dort eine Seniorin in einem schlechten Gesundheitszustand befinden könnte. Die Frau war bereits tot, als die Polizisten ankamen, wie es in einer Pressemitteilung hieß.

SAT.1 REGIONAL/dpa