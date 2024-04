Letztes Kohlekraftwerk im Land Bremen abgeschaltet

Das Kraftwerk an der Weser in Bremen-Hastedt im November 2021. Sina Schuldt/dpa/Archivbild

Bremen (dpa/lni) –

Im Land Bremen ist kein Kohlekraftwerk mehr im Betrieb. Der letzte Kohleblock der SWB und damit der letzte im Bundesland wurde heruntergefahren, wie der Bremer Energieversorger am Dienstag mitteilte. Der Block 15 des Kraftwerks Bremen-Hastedt sei am Freitagabend vom Netz genommen worden. «Die Kohleverstromung in Bremen ist Geschichte», sagte Bremens Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD).

Aufgrund der Abschaltung des Blocks werden laut SWB rund 550.000 Tonnen CO2 im Jahr eingespart. Ein Blockheizkraft­werk am selben Standort, das mit Erdgas befeuert wird, und ein Müllheizkraftwerk in Bremen-Findorff sollen den Kohleblock künftig ersetzen. Sie sollen den Osten Bremens, darunter das Mercedes-Benz-Werk, mit Energie versorgen.

Bremens Klimasenatorin Kathrin Moosdorf (Grüne) sagte: «Mit dem heutigen Ausstieg aus der Kohlestromerzeugung in Hastedt erleben wir einen historischen Tag, der auch ein echter Meilenstein für den Klimaschutz in Bremen ist.» Die Regierung hat das Ziel, bis 2038 Klimaneutralität in Bremen zu erreichen.