Rockstar Sting tritt beim Schleswig-Holstein Musik Festival 2025 auf

Einer der erfolgreichsten Rock-Künstler weltweit kommt im kommenden Jahr nach Kiel: Sting wird im Rahmen des Schleswig-Holstein Musik Festival (SHMF) am 14. Juni 2025 auf dem Nordmarksportfeld Open Air auftreten. Das teilte das SHMF am Montag mit. Gemeinsam mit dem Gitarristen Dominic Miller und dem Schlagzeuger Chris Maas wird er dort viele seiner größten Hits performen.

Sänger Sting zusammen mit Dominic Miller und Chris Maas. Foto: Carter B. Smith/Schleswig-Holstein Musik Festival

Der Brite Gordon Sumner, bekannter unter seinem Künstlernamen Sting, kann auf eine bereits 40-jährige Konzertkarriere zurückblicken. Songs wie „Every Breath You Take“, „Message in a bottle“ oder „Roxanne“ seiner 1977 gegründeten Band The Police wurden zu Meilensteinen der Musikgeschichte. Die anschließende Solo-Karriere stand jenem Erfolgen in nichts nach – es folgten Hits wie „Englishman in New York“, „Fields of Gold“ oder „Love Is The Seventh Wave“.

Sting gewann 17 Grammys, 2 Brit Awards, einen Golden Globe und war für vier Oscars nominiert. Neben der Musik ist er als Schauspieler aktiv und engagiert sich intensiv für humanitäre Projekte und den Umweltschutz.

