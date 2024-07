Neue Fahndungsbilder: So könnte RAF-Terrorist Staub heute aussehen

Bilder: LKA Niedersachsen

So oder so ähnlich könnte der jetzt 69-jährige Ex-RAF-Terrorist Ernst-Volker Staub aussehen. Ein neues Foto und ein computergeneriertes Bild sollen bei der Fahndung helfen. Seit 2015 ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen die Gruppe RAF-Terroristen. Ihr wird versuchter Mord und schwerer Raub vorgeworfen.

Bilder zeigen Staub 2002 und 2024

Aktuell wertet das LKA Niedersachsen viele Asservate und digitale Daten aus, darunter auch viele Fotos. Eines davon ist das jetzt veröffentlichte Bild. Es zeigt den Tatverdächtigen Ernst-Volker Staub im Alter von 47 oder 48 Jahren. Zusätzlich hat das LKA ein sogenanntes Aging-Bild erstellt. Es soll den Beschuldigten mit seinem heutigen Alter von 69 Jahren zeigen.

Ermittlungen wegen versuchten Mordes und schweren Raubes

Seit 2015 ermittelt die Staatsanwaltschaft Verden gegen die RAF-Terroristen Daniela Klette, Ernst-Volker Staub und Burkhard Garweg. Ihnen wird versuchter Mord und schwerer Raub in mehreren Fällen zwischen 1999 bis 2016 vorgeworfen.

Klette gefasst, Fahndung nach Komplizen geht weiter

Nach der Festnahme von Daniela Klette am 26. Februar 2024 in Berlin fahndet das Landeskriminalamt Niedersachsen weiter nach den beiden mutmaßlichen Komplizen Ernst-Volker Staub und Burkhard Garweg. Ihr Aufenthaltsort ist noch unklar. Doch es gibt Indizien, dass sich auch Ernst-Volker Staub zumindest zeitweise in der Wohnung von Daniela Klette in Berlin aufgehalten hat.

Polizei bittet um Hinweise

Die Staatsanwaltschaft Verden und das Landeskriminalamt Niedersachsen bitten die Bevölkerung um Mithilfe. Es gibt Hinweise darauf, dass die Beschuldigten die Tatorte in den Wochen oder den Monaten vor der jeweiligen Tat konsequent ausgekundschaftet und dafür eine Wohnung in Tatortnähe angemietet haben. Dazu und zu Staubs mutmaßlichen Aufenthalt in Berlin bittet die Polizei um Mithilfe. Da die flüchtigen Straftäter bewaffnet sein könnten, rät das LKA allerdings dringend davon ab, die Gesuchten selbst anzusprechen.

Hinweise nimmt das LKA unter anderem unter der Telefonnummer (0511) 98 73 74 00 entgegen. Auch über das anonyme Hinweisgeberportal ist das möglich.

Anna Heimann (SAT.1 REGIONAL)/LKA Niedersachsen