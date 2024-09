Femizid in Burgdorf – Tatverdächtiger festgenommen

In Burgdorf wurde ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge eine Frau getötet. Foto: Str/dpa

In Burgdorf, in der Region Hannover (Niedersachsen) ist am Mittwoch eine Frau getötet worden. Am späten Abend habe ein Mann die Polizei angerufen und erklärt, die Frau angegriffen zu haben, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag. Es sei daher davon auszugehen, dass der Anrufer die Frau auch tötete.

Die genaue Todesursache oder die Beziehung zwischen dem Opfer und dem mutmaßlichen Täter waren am Donnerstagmorgen zunächst unklar. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass die beiden sich kannten. In diese Richtung werde unter anderem ermittelt.

Als die Einsatzkräfte in die Wohnung eindrangen, fanden sie dort die tote Frau, deren Leiche den Angaben zufolge Stich- und Schnittverletzungen aufwies. Der Tatverdächtige befand sich demnach zu dem Zeitpunkt ebenfalls in der Wohnung, konnte aber nicht direkt festgenommen werden, da er wiederholt damit drohte, sich selbst das Leben zu nehmen. Hinzugerufenen Spezialeinsatzkräften sei dann etwas später die Festnahme gelungen. Dabei wurde der Mann laut einem Polizeisprecher leicht verletzt. Nähere Angaben zu den Umständen des Vorfalls und den Beteiligten machte die Polizei zunächst nicht.

SAT.1 REGIONAL/dpa