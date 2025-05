Holstein-Coach Rapp über Einsatz-Chance von Kapitän Holtby

Für Lewis Holtby geht die Zeit in Kiel zu Ende. Tom Weller/dpa

Kiel (dpa) –

Holstein Kiels Trainer Marcel Rapp hat einen Einsatz von Kapitän Lewis Holtby in dessen letzten Spiel für die Schleswig-Holsteiner offengelassen. «Wir stellen die Spieler auf, von denen wir meinen, dass wir mit ihnen die größte Chance haben, das Spiel zu gewinnen», sagte Rapp vor der Partie bei Borussia Dortmund am Samstag (15.30 Uhr/Sky). «Das bedeutet aber nicht, dass Lewis Holtby nicht von Anfang an spielt.»

Holtby und der Verein hatten bereits vor einigen Wochen verkündet, dass der Vertrag mit dem Mittelfeldspieler nicht verlängert wird. Wo und ob der 34-Jährige seine Karriere fortsetzt, steht bislang nicht fest. Zuletzt hatte Holtby wegen einer Oberschenkelverletzung gefehlt und beim 1:2 gegen Freiburg am vergangenen Wochenende nur auf der Bank gesessen.

Kiel will Dortmund ärgern

Durch die Niederlage gegen Freiburg steht der Abstieg der Kieler bereits vor dem letzten Spieltag fest. Dennoch wollen sich die Norddeutschen in Dortmund noch einmal gut verkaufen. «Das Motto ist nicht genießen. Wir gehen da rein und wollen die drei Punkte holen», sagte Rapp. Damit würde Kiel den Einzug der Dortmunder in die Champions League verhindern.