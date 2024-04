Basketball-Bundesliga: Hamburg Towers verlieren Partie gegen Alba Berlin

Die Veolia Towers Hamburg haben im Kampf um die Teilnahme an den Play-Ins in der Basketball-Bundesliga eine Überraschung verpasst. Gegen den Tabellendritten Alba Berlin verloren die Hanseaten am Mittwochabend vor 3400 Zuschauer:innen in der Inselpark Arena mit 76:84 (22:40), bleiben trotz der vierten Niederlage in Folge aber Zehnter. Für Berlin war es dagegen der elfte Sieg in Serie in der BBL.

Foto: Dennis Fischer / Veolia Towers Hamburg

Erst vor knapp drei Wochen hatten sich beide Teams gegenübergestanden. Und wie schon beim 65:85 in der Hauptstadt schien sich für die Towers schon früh eine erneut klare Niederlage anzubahnen. Leistungsträger Aljami Durham hatte nach nicht einmal vier Minuten schon drei Fouls auf seinem Konto, während sich seine Teamkollegen schwertaten, den Ball im Korb der Berliner unterzubringen und das erste Viertel mit einer Ausbeute von 5:16 Punkten beendeten. Bis zur Pause wurde das Offensivspiel der Hanseaten dann etwas besser, der Rückstand wuchs dennoch auf 18 Punkte an.

Nach dem Seitenwechsel fanden die Towers besser in die Begegnung und verkürzten den Rückstand im dritten Viertel zeitweilig auf elf Punkte. Im zunehmend hektischen Schlussabschnitt, das von vielen Unterbrechungen geprägt war, kämpften sich die Hanseaten fünf Minuten vor dem Ende sogar noch auf 66:68 heran, doch mehr war für den Gastgeber an diesem Abend nicht mehr drin.

