Segelflugzeug stürzt in Rhede ab: Zwei Verletzte

Rhede (dpa/lni) –

Mit einem Segelflugzeug sind am Mittwochvormittag zwei Menschen in Rhede im Emsland abgestürzt. Der 49 Jahre alte Pilot des Flugzeugs wurde bei dem Unfall schwer verletzt und per Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte. Sein 47 Jahre alter Co-Pilot habe sich bei dem Absturz leicht verletzt, sei aber ebenfalls vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht worden. Der Pilot hatte den Angaben zufolge in rund 50 Metern Höhe aus ungeklärter Ursache die Kontrolle über den Flieger verloren. Das Bundesamt für Flugunfalluntersuchung nahm die Ermittlungen auf.