Mann in Cuxhaven mit Benzin übergossen und angezündet – Tatverdächtiger festgenommen

Ein 68-Jähriger ist an einer Haltestelle in Cuxhaven (Niedersachsen) mit Benzin übergossen und angezündet worden. Das Opfer erlitt Verbrennungen und kam ins Krankenhaus, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Demnach flüchtete der mutmaßliche Täter am Donnerstag zunächst. Ein Spezialeinsatzkommando (SEK) nahm den 37-Jährigen im Laufe der Nacht vorläufig fest.

Angaben zu den genauen Verletzungen des 68-Jährigen sowie zu den Hintergründen der Tat machte die Polizei zunächst nicht. Die Beamt:innen ermitteln wegen versuchten Mordes.

SAT.1 REGIONAL/dpa