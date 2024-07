Hamburg: Frau in Gleisbett gestürzt und von S-Bahn überrollt – lebensgefährlich verletzt

Am Montagmorgen stürzte eine 32-jährige Frau mit einer Sehbehinderung im S-Bahnhof Hamburg-Allermöhe in das Gleisbett und wurde von einer einfahrenden S-Bahn erfasst und überrollt. Dies teilte die Feuerwehr Hamburg am Montagmittag mit.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr Hamburg leiteten zusammen mit dem Notarzt noch im Gleisbett die medizinische Versorgung ein. Der Zug wurde evakuiert und der Bahnhof gesperrt. Anschließend wurde die Frau in den Rettungswagen verbracht und mit lebensbedrohlichen Verletzungen notarztbegleitet in ein umliegendes Krankenhaus befördert.

Wie es zu dem Unfall kam, ermittelt derzeit die Polizei. Die Bahnstrecke wurde im Bereich der Unfallstelle für die Dauer des Einsatzes gesperrt. Die Feuerwehr Hamburg war mit ca. 30 Einsatzkräften vor Ort.

SAT.1 REGIONAL/Feuerwehr Hamburg