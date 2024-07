Am Hamburger Fischmarkt ist am heutigen Dienstag ein Wohnmobil in die Elbe gerollt. Die beiden Insassen konnten sich vor Eintreffen der Feuerwehr selbst in Sicherheit bringen, teilte die Feuerwehr Hamburg bei X (ehemals Twitter) mit. Es soll niemand verletzt worden sein, die Feuerwehr konzentriere sich jetzt auf die Sicherung und Bergung des Fahrzeuges.

Durch das Laden des Tweets akzeptieren Sie die Datenschutzbestimmungen von Twitter.

Mehr erfahren Tweet anzeigen Twitter-Inhalte immer anzeigen

SAT.1 REGIONAL/ Feuerwehr Hamburg