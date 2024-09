Das Stück „Elvis lebt!“ feiert am Samstagabend im Kulttheater „Die Komödianten“ in Kiel (Schleswig-Holstein) Premiere. In dem Stück war Elvis Presley nie tot, er hat nur fast 50 Jahre Nickerchen gemacht und wird von niemand Geringerem als Gott persönlich wieder geweckt. Der King of Rock and Roll ist in einem erbärmlichen Zustand. Gott. sein größter Fan, will ihn wieder in Form bringen.

Der Schauspieler, Sänger und Tänzer Corbin Broders hat sich das Stück ausgedacht und steht darin alleine auf der Bühne.