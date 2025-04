Die ersten Erdbeeren in Schleswig-Holstein sind reif (Archivbild). Christian Charisius/dpa

Rendsburg (dpa/lno) –

Die ersten Erdbeeren aus Schleswig-Holstein sind da. Für den sehr frühen Saisonstart bereits in den letzten Apriltagen sei das sonnige Wetter ausschlaggebend gewesen, teilte die Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein mit. Im Durchschnitt der vergangenen Jahre waren dieersten Erdbeeren den Angaben zufolge sonst erst in den ersten Maitagen reif. Die ersten Erdbeeren reifen in begehbaren Folientunneln.

«Durch den hellen März und April haben wir nicht nur früh unsere beliebten Erdbeeren in der Ernte, sondern die viele Sonne hat auch dazu geführt, dass die Pflanzen ein stabiles Laubwerk ausbilden konnten», sagte Kammerpräsidentin Ute Volquardsen. Das stabile Laub könne viel Zucker bilden, «die beste Voraussetzung für süße Früchte also».

Langgezogene Erdbeerernte

Die Erdbeerproduzenten wünschen sich nun sonnenreiche Tage mit kühlen Nächten ohne Spätfröste. Dann könne eine ideale Qualität produziert werden, teilte die Landwirtschaftskammer weiter mit. Durch die sehr guten Verfrühungseffekte wird eine langgezogene Erdbeerernte erwartet. Die nicht verfrühten Erdbeeren beginnen erst Ende April mit der Blüte und kommen dann im Juni in die Reife.

Zum Beginn der Saison, wenn das Angebot noch klein ist, kostet die 500-Gramm-Schale demnach zwischen 5 und 6 Euro. In der Hauptsaison werden die Preise sinken und die Kunden können auch deutlich günstiger Erdbeeren auf vielen Feldern in Schleswig-Holstein selber pflücken.

Gute Erträge erwartet

Im Herbst 2024 haben die Erdbeeren eine ausreichende Anzahl Blüten gebildet. Daher werde in Schleswig-Holstein mit einem guten Ertrag gerechnet. «Aber natürlich bleibt immer noch ein Risiko, denn Landwirte sind stets abhängig vom Wetter und da kann noch einiges passieren im Laufe der Saison», teilte die Landwirtschaftskammer weiter mit. Wenn alles glattläuft, werden im Norden rund 12.000 Tonnen Erdbeeren produziert.

Erdbeeren werden in Schleswig-Holstein auf einer Fläche von insgesamt rund 800 Hektar angebaut. Auf 70 Hektar werden Erdbeeren in hohen begehbaren Schutzabdeckungen, den Folientunneln angebaut. So werden diese vor Extremwetter geschützt. Zudem wird der Erntezeitraum dadurch gestreckt.