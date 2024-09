Brennender E-Linienbus in Unterführung sorgt für Zug-Ausfälle im Norden

Ein brennender Linienbus hat am Donnerstag den Bahnverkehr zwischen Hamburg und Westerland lahmgelegt. Nach Polizeiangaben war der Elektrobus am Nachmittag bei einer Leerfahrt in der Unterführung am Bahnhof Elmshorn (Schleswig-Holstein) stecken geblieben und in Brand geraten. Der Fahrer habe sich unverletzt retten können. Durch das Feuer seien auch Kabel in Mitleidenschaft gezogen worden.

Die Bahnstrecke zwischen Hamburg und Westerland wurde zunächst bis Freitagnachmittag gesperrt. Nach Bahnangaben sind auch die Verbindungen von Hamburg nach Kiel und nach Dänemark betroffen. Es wurde ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet, wie eine Sprecherin der Deutschen Bahn mitteilte.

Löschen der E-Bus-Akkus schwierig

Nach Angaben eines Bundespolizeisprechers hatte der Busfahrer vermutlich die Höhe des Fahrzeugs unterschätzt. Nach zwei Stunden sei es gelungen, den brennenden Bus aus der Unterführung herauszuziehen. Die Löscharbeiten dauerten auch am Abend noch an. Vor allem das Löschen der Akkus des E-Busses gestaltete sich demnach schwierig.

Die Statik der Brückenkonstruktion über der Unterführung müsse auf Schäden überprüft werden, sagte ein Sprecher der Bundespolizei.

SAT.1 REGIONAL/dpa