61-Jähriger sticht auf Mitarbeiterin in Lokal in Neustadt am Rübenberge ein – Lebensgefahr

Eine 52-jährige Frau ist in Neustadt am Rübenberge bei Hannover (Niedersachsen) mit Messerstichen lebensgefährlich verletzt worden. Am Donnerstagabend habe ein 61-Jähriger die Frau in einem Lokal mit einem Messer angegriffen und mehrfach auf sie eingestochen, teilte die Polizei am Freitag mit.

Zeug:innen versuchten, der Mitarbeiterin des Lokals zu helfen und den Mann von ihr abzubringen. Die 52-Jährige kam mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus, der Angreifer wurde noch am Tatort festgenommen. Die Polizei stellte die mutmaßliche Tatwaffe sicher.

Die Hintergründe der Tat waren zunächst unklar. Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen versuchten Totschlags ein. Der 61-Jährige ist den Angaben zufolge weiterhin in Polizeigewahrsam, er sollte noch im Laufe des Freitags einem Haftrichter vorgeführt werden.

SAT.1 REGIONAL/dpa