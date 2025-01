24-Jähriger greift Polizisten in Hammah an

Am frühen Mittwochabend wurde der Polizei Stade (Niedersachsen) eine hilflose Person in einem Vorgarten in Hammah gemeldet. Als die Polizist:innen vor Ort eintrafen, lag der zunächst Unbekannte halb bekleidet unter einem Auto. Als er die Beamt:innen bemerkte, soll er unvermittelt auf diese losgegangen sein, versucht haben, sie zu schlagen und diverse Beleidigungen ausgesprochen haben. Dem Schlag konnte ausgewichen werden, der 24-Jährige wurden zu Boden gebracht und ihm Handschellen angelegt. Das teilte die Polizei Stade am Donnerstag mit.

Im weiteren Verlauf soll der junge Mann dann weiter auf die Polizist:innen eingetreten haben und sie angespuckt haben. Er wurde mit dem Streifenwagen ins Krankenhaus gebracht. Dort wurde ihm eine richterlich angeordnete Blutprobe zur Bestimmung von Alkohol oder Drogen im Blut entnommen. Gegen ihn wird nun wegen tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte, Körperverletzung und Beleidigung ermittelt.

SAT.1 REGIONAL/Polizei Stade