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Mehr als 700.000 Quadratmeter Bürofläche stehen in Hamburg leer, während Wohnraum in der Hansestadt teuer und knapp ist. Drei Architekturstudentinnen der HafenCity Universität haben sich Gedanken darüber gemacht, wie man diesen leerstehenden Raum nutzen kann, um darin zu wohnen.
Bereits im vergangenen Jahr haben sie zusammen mit anderen Studierenden einen Monat in einer leerstehenden Büroetage gewohnt. Jetzt arbeiten sie an einem neuen Projekt.

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