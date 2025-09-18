Autonome Fähren auf der Kieler Förde, Roboter, die selbstständig an Tiefseekabeln arbeiten, und Laser, die das Unkraut von Niedersachsens Feldern entfernen – Künstliche Intelligenz ist längst im Norden angekommen. In Schleswig-Holstein, Hamburg, Niedersachsen und Bremen zeigt sich, wie vielseitig und tiefgreifend die Technologie bereits eingesetzt wird. Gleichzeitig wächst die Verunsicherung: Wo bleibt der Mensch neben der KI?

17:30 SAT.1 REGIONAL hat sich in der Sondersendung „Wie verändert KI das Leben im Norden“? mit der aktuellen Lage befasst.