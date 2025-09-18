Copy LinkCopy LinkShare on WhatsappShare on WhatsappShare on MessengerShare on Messenger

Autonome Fähren auf der Kieler Förde, Roboter, die selbstständig an Tiefseekabeln arbeiten, und Laser, die das Unkraut von Niedersachsens Feldern entfernen – Künstliche Intelligenz ist längst im Norden angekommen. In Schleswig-Holstein, Hamburg, Niedersachsen und Bremen zeigt sich, wie vielseitig und tiefgreifend die Technologie bereits eingesetzt wird. Gleichzeitig wächst die Verunsicherung: Wo bleibt der Mensch neben der KI?

17:30 SAT.1 REGIONAL hat sich in der Sondersendung „Wie verändert KI das Leben im Norden“? mit der aktuellen Lage befasst.

WEITERE BEITRÄGE

Video03:53 Min.

Frühwarnsysteme und Co.: Hamburger UKE setzt auf KI

18.09.2025 18:15 Uhr

Das Hamburger UKE ist eine Klinik, an der Digitalisierung und der Einsatz von KI mit Macht vorangetrieben werden. Ein Beispiel ist ein Frühwarnsystem zur Messung des Hirndrucks....

Video04:09 Min.

KI erleichtert Arbeit im Hamburger Hafen

18.09.2025 18:02 Uhr

Im Hamburger Hafen ist der Einsatz von Künstlicher Intelligenz alltäglich. Bei der HHLA berechnet eine KI beispielsweise die Verweildauer einzelner Container eines Stapels. Bei der Bahntochter Metrans...

Video05:53 Min.

Künstliche Intelligenz: DFKI in Bremen forscht an Robotern, Baggern und Exoskeletten

18.09.2025 17:50 Uhr

Ein Bagger, der selbständig Müll entsorgen kann, ein Unterwasserroboter der versunkene Weltkriegsmunition aufspürt oder ein Exoskelett als Bewegungshilfe für Patient:innen: Technische Hilfsmittel wie diese brauchen, damit sie...

Iron Maiden spielen einzige Stadionshow Deutschlands 2026 in Hannover

18.09.2025 15:40 Uhr

Fans der Heavy-Metal-Band Iron Maiden treffen sich 2026 in Hannover. Die britischen Metal-Legenden spielen in der dortigen Heinz von Heiden Arena am 2. Juni – es ist...

Video03:33 Min.

KI in der Landwirtschaft: Roboter vernichten Unkräuter und ernten Erdbeeren

18.09.2025 11:31 Uhr

Mit Künstlicher Intelligenz beschäftigen sich inzwischen viele Firmen. Unter anderem auch damit, wie man sie sinnvoll zusammen mit Robotern in der Landwirtschaft einsetzen kann. In Osnabrück (Niedersachsen)...

Video03:36 Min.

MS Wavelab: Vollautonome KI-Fähre in Kiel im Test

18.09.2025 11:09 Uhr

In Schleswig-Holsteins Landeshauptstadt Kiel soll die Schifffahrt revolutioniert werden. Die „CAPTN Initiative“ will die erste vollautonome Fähre der Welt entwickeln. Durch den Einsatz von Künstlicher Intelligenz kann...

