„Werden möglicherweise wieder die Wehrpflicht einführen müssen“: Experte für Sicherheitspolitik im Interview

Die Situation in der Ukraine erschüttert die Welt. In Europa herrscht Krieg. Viele Menschen sind verunsichert, auch im Norden. SAT.1 REGIONAL hat mit Joachim Krause, Direktor des Instituts für Sicherheitspolitik an der Universität Kiel, gesprochen. Er gehe nicht davon aus, dass Russland aufhören werde, die Ukraine anzugreifen und halte eine Wehrpflicht in Deutschland für möglich.

„Wir werden erleben, dass die Nato jetzt wieder umschaltet auf eine Abschreckungsstrategie und dann werden wir Deutschen auch mitmachen müssen, denn Deutschland ist das wichtigste Land, was die Landstreitkräfte betrifft und da sind noch große Defizite. Und ich denke mal, wir werden möglicherweise wieder die Wehrpflicht einführen müssen.“

Das ganze Interview in Kürze hier auf sat1regional.de.