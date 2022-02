Vermisster Nils Hansen: Neue Suchaktion mit Spürhunden von Güster bis Hamburg-Bergedorf

Nils Hansen aus Hamburg wird seit Oktober 2020 vermisst. Foto: Polizei Lübeck

Die Suche nach dem vermissten Nils Hansen aus Hamburg geht weiter. Inzwischen geht die Polizei von einem Tötungsdelikt aus. Hinweise aus der Bevölkerung haben bislang nicht den entscheidenden Durchbruch gebracht. Seit Montag sind Spürhunde im Einsatz.

Seit dem 20. Oktober 2020 wird der damals 47-jährige Nils Hansen aus Hamburg vermisst. An diesem Tag habe er morgens mit dem Auto seine Werkstatthalle in Leezen bei Bad Segeberg verlassen und sei nachmittags noch auf einem Campingplatz in Güster (Herzogtum Lauenburg) gesehen worden. Danach verliert sich seine Spur. Fast eine Woche später wurde sein brennendes Fahrzeug in Geesthacht gefunden.

Das Auto des Vermissten wurde am 26. Oktober 2020 ausgebrannt in Geesthacht gefunden. Foto: Polizei Lübeck

Nachdem der Vermisstenfall im Dezember 2021 in der ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY…ungelöst“ thematisiert wurde, sei laut Polizei eine niedrige zweistellige Zahl von Hinweisen aus der Bevölkerung eingegangen. Ihnen sei auch umfassend nachgegangen worden, doch bis jetzt hätten sie nicht zum Auffinden des Vermissten geführt.

Seit Montag suchen Hunde nach dem Vermissten

Seit Montag (7. Februar 2022) werden laut Polizei Suchmaßnahmen mit Mantrailer-Hunden durchgeführt. Diese würden jedoch nicht in Zusammenhang mit einem der eingegangenen Zuschauerhinweise stehen.

Die Suche habe in der Ortschaft Güster begonnen, wo Nils Hansen zum letzten Mal gesehen wurde. Die Streckensuche der Hunde habe die Beamtinnen und Beamten der Lübecker Mordkommission dann nach Schwarzenbek und Geesthacht geführt. Dort seien die Maßnahmen am Mittwoch (9. Februar 2022) fortgesetzt worden. Die aufgenommene Fährte der Mantrailer habe die Polizei zuletzt in den Hamburger Stadtteil Bergedorf geleitet.

Neue Spuren werden ausgewertet

Inwieweit die Suche nach Nils Hansen zu einem späteren Zeitpunkt noch weiter fortgesetzt wird, müsse nun die Auswertung der neuen Spuren ergeben.