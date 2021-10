Kater lebendig in Box begraben: Polizei ermittelt und sucht Zeugen

In dieser Transportbox haben Unbekannte einen lebendigen Kater eingesperrt und vergraben. Foto: Simone Steinbrenner/Polizei Lüneburg

Unbekannte haben in Radbruch im Landkreis Lüneburg (Niedersachsen) einen Kater bei lebendigem Leibe in einer Transportbox in einem abgeernteten Maisfeld vergraben. Das Tier einer 59-jährigen Frau wurde laut Polizei vermutlich bereits am Montagnachmittag (11. Oktober 2021) im Bereich der Einemhofer Straße eingefangen, in eine Transportbox gesperrt und später auf dem Feld eingebuddelt.

Landwirt entdeckt Box zufällig

Der Eigentümer des Feldes habe die Box am Morgen des 17. Oktober 2021 durch Zufall bei einer Feldbegehung entdeckt. Der Kater, der über mehrere Tage in der Box eingesperrt war, befindet sich mittlerweile wieder in Obhut seiner Halterin.

Zeugen gesucht: 04131/799400

Die Polizei hat Ermittlungen wegen des Verstoßes nach dem Tierschutzgesetz aufgenommen und bittet unter 04131/799400 um Hinweise von Zeuginnen und Zeugen. Gezielt wird auch danach gefragt, wer möglicherweise Hinweise zu der Transportbox geben kann.