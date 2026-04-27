40 Jahre ist die Katastrophe von Tschernobyl mittlerweile her. Die Explosion im Atomkraftwerk im April 1986 hat das Leben von Millionen Menschen verändert. Die Folgen sind oft unsichtbar – aber sie wirken bis in die Gegenwart. Auch in Niedersachsen engagieren sich bis heute Menschen für die Opfer und dafür, dass es zu so einer Katastrophe nicht wieder kommt.
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„OlympJa“: Versammlung von Befürwortern der Olympischen Spiele in Hamburg24.04.2026 17:52 Uhr
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Ausstellung würdigt Bilderbuchkünstler Helme Heine in Lübeck24.04.2026 17:06 Uhr
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