40 Jahre ist die Katastrophe von Tschernobyl mittlerweile her. Die Explosion im Atomkraftwerk im April 1986 hat das Leben von Millionen Menschen verändert. Die Folgen sind oft unsichtbar – aber sie wirken bis in die Gegenwart. Auch in Niedersachsen engagieren sich bis heute Menschen für die Opfer und dafür, dass es zu so einer Katastrophe nicht wieder kommt.