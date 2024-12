Der Tower am niedersächsischen Hannover Airport wurde am Montag auf den Tag genau 25 Jahre alt. Dazu gab es für den „Tower der Zukunft“, wie er damals genannt wurde, eine kleine Party. Während am Boden gefeiert wurde, lief oben in der Towerkanzel in 65 Metern Höhe das ganz normale Geschäft. Drei Fluglots:innen haben alle Starts und Landungen auf dem Schirm und koordinieren diese. In den vergangenen 25 Jahren wurden aus dem Tower heraus knapp zwei Millionen Starts und Landungen abgewickelt. Rund 15 Millionen Menschen konnten so in die Welt fliegen.