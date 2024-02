Tötungsdelikt in Norden: 37-Jähriger soll eigene Mutter umgebracht haben

Spuren werden am Tatort nach einem Tötungsdelikt gesichert. Foto: Stefanie Fäustel/TNN/dpa

Der nach einem Tötungsdelikt in Norden im Landkreis Aurich (Niedersachsen) festgenommene Tatverdächtige ist der Sohn des Opfers. Die alarmierten Einsatzkräfte trafen den 37-Jährigen in einem Wohnhaus im Stadtteil Tidofeld an. Er stehe im Verdacht, für den Tod seiner 62 Jahre alten Mutter verantwortlich zu sein, teilten die Polizei und die Staatsanwaltschaft in Aurich am Freitag mit. Der Mann wurde vorläufig festgenommen und soll noch am Freitag einem Haftrichter vorgeführt werden. Die Spurensicherung begann sofort mit ihrer Arbeit. Die Beamt:innen waren am Donnerstag gegen 16:30 Uhr alarmiert worden und fanden die tote Frau in dem Wohnhaus.

SAT.1 REGIONAL/dpa