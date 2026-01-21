Tödlicher Unfall bei Herzlake – B213 wieder freigegeben

Die B213 war nach dem Unfall in beide Richtungen gesperrt. Matthias Brüning/dpa

Die Bundesstraße 213 ist nach einem schweren Unfall bei Herzlake im Landkreis Emsland (Niedersachsen) wieder vollständig frei. Wie die Polizei mitteilte, geriet ein Transporter aus Richtung Cloppenburg in Richtung Haselünne aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr und kollidierte mit einem entgegenkommenden Lastkraftwagen. Der Transporter überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Ein nachfolgendes Auto prallte zunächst gegen den Transporter und überschlug sich ebenfalls. Der Lkw kam nach der Kollision nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Leitplanke.

Der 47 Jahre alte Fahrer des Transporters starb an der Unfallstelle. Der 45 Jahre alte Lkw-Fahrer und der 72 Jahre alte Autofahrer wurden leicht verletzt in Krankenhäuser gebracht. Eine 21-Jährige, die in der Folge mit ihrem Fahrzeug mit dem überschlagenen Auto zusammenstieß, erlitt einen Schock.

Die B213 war bis Mittwochmorgen für mehrere Stunden voll gesperrt. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache laufen.

SAT.1 REGIONAL/dpa