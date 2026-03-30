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Hamburg gehört zu den Städten mit den teuersten Mieten in Deutschland. Der Wohnungsmarkt gilt als so angespannt, wie lange nicht. Viele Hamburger:innen geben inzwischen über 40 Prozent ihres Einkommens für die Miete ihrer Wohnung aus – manche sogar noch mehr. Doch das ist für viele kaum noch finanzierbar. Die Influencerin Lara Schulschenk macht auf dieses Problem aufmerksam. 

SAT.1 REGIONAL-Moderator Arne Bremer hat mit Rolf Bosse, Geschäftsführer des Mietervereins zu Hamburg über die aktuelle Wohnungslage gesprochen.

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