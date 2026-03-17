Die Straftaten sind in Niedersachsen laut neuester Kriminalstatistik im vergangenen Jahr zwar etwas zurückgegangen, sicherer fühlen sich die Menschen deshalb aber nicht unbedingt. Das gilt auch für Braunschweig. Dort haben die Stadt und die Polizeiinspektion deshalb jetzt eine lokale Sicherheitspartnerschaft abgeschlossen. Was das genau bedeutet, hat sich Niedersachsens Innenministerin Daniela Behrens (SPD) am Dienstagabend im Rahmen eines Sicherheitsrundgangs angeschaut.
WEITERE BEITRÄGE AUS „Blaulicht“
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Schulstart nach den Ferien: Verkehrssicherheitsaktion in Hamburg16.03.2026 18:34 Uhr
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Kriminalstatistik für Niedersachsen: Insgesamt weniger Straftaten, aber mehr Messerangriffe16.03.2026 18:20 Uhr
Niedersachsen ist laut neuer Kriminalstatistik etwas sicherer als im Jahr zuvor. Innenministerium und Landespolizei zählten 2025 rund 507.000 Straftaten, rund 23.000 weniger als im Vorjahr. Trotzdem gibt...
GETEX 2026: Terrorabwehr-Übung von Polizei und Bundeswehr in Schleswig-Holstein16.03.2026 17:46 Uhr
In dieser Woche findet die GETEX 2026, eine gemeinsame Terrorismusabwehr-Übung von Bundeswehr und Landespolizei, in Schleswig-Holstein statt. Dabei steht der Schutz kritischer Infrastruktur im Land im Mittelpunkt....
Getöteter 15-Jähriger: Beweismittel in Eckernförde gefunden16.03.2026 09:09 Uhr
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