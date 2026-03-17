Die Straftaten sind in Niedersachsen laut neuester Kriminalstatistik im vergangenen Jahr zwar etwas zurückgegangen, sicherer fühlen sich die Menschen deshalb aber nicht unbedingt. Das gilt auch für Braunschweig. Dort haben die Stadt und die Polizeiinspektion deshalb jetzt eine lokale Sicherheitspartnerschaft abgeschlossen. Was das genau bedeutet, hat sich Niedersachsens Innenministerin Daniela Behrens (SPD) am Dienstagabend im Rahmen eines Sicherheitsrundgangs angeschaut.