In unserer Sommertour ist SAT.1 REGIONAL-Reporter Björn Winter unterwegs im Oldtimerbus durch die Vier- und Marschlande, einer ländlichen Gegend im Südosten Hamburgs. Die Tour in dem Gefährt aus dem Jahr 1984 ist so gut wie immer ausgebucht. Im ersten Teil unserer Reise ging es in das Rieckhaus. Seit den 50er Jahren ist das ein Freilichtmuseum mit dem Charme längst vergangener Tage.
