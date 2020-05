Rund 17 Prozent der Kinder wurden in dieser Woche im Rahmen der Notbetreuung in Hamburgs Kitas betreut. Die Ausweitung der Betreuung erfolgt in vier Stufen. Zunächst werden ab dem 18. Mai zusätzlich die fünf- und sechsjährigen Kinder wieder in die Kita gehen können. Der nächste Schritt steht Anfang Juni an.

Für die Entscheidungen über weitere Ausweitungen der Kita-Öffnung werden Hygiene- und Schutzmaßnahmen, der Einsatz des Personals, die organisatorische Gestaltung der Betreuungsangebote, und sozialpädagogische Aspekte berücksichtigt. Die Familienminister der Länder hatten hierfür einen gemeinsamen Rahmen vereinbart. Der Hamburger Plan für die Rückkehr zum Regelbetrieb sieht mehrere Schritte vor; nach jeder Ausweitung gilt ein Beobachtungszeitraum von zwei Wochen, nach welchem die Einleitung des nächsten Schrittes entschieden wird. „Wir wollen so schnell wie vernünftig möglich wieder Normalbetrieb in Hamburgs Kitas, gleichermaßen im Interesse der Kinder und der Eltern. Es ist aber niemandem geholfen, wenn wir durch unvorsichtiges Vorgehen die Gesundheit des Kita-Personals aufs Spiel setzen oder Übertragungen in Kitas riskieren“, so Familiensenatorin Melanie Leonhard.

Nächster Schritt für Fünf– und Sechsjährige ab dem 18. Mai

Ab dem 18. Mai werden die fünf- und sechsjährigen Kinder am Übergang in die Grundschule und in die Vorschulklassen wieder aufgenommen, um ihnen den Übergang von dem weniger formalen Bildungssetting der Kita in das formalere Bildungssetting der Schule zu erleichtern und ihre Bildungsbiografie nicht zu gefährden. Dieser Schritt umfasst auch bereits die Tagesmütter und –väter.

Viereinhalb- bis Fünfjährige ab dem 8. Juni zurück in die Kita

Bei positivem Verlauf kommen ab dem 8. Juni die viereinhalb- bis fünfjährigen Kinder zurück in die Kita. Dies gewährleistet, dass die Sprachförderung durchgeführt werden kann. Diese wichtige Aufgabe der Kita basiert auf einer Untersuchung, die immer im Alter von viereinhalb Jahren durchgeführt wird. Außerdem können die jüngeren Geschwisterkinder von nun betreuten Kindern ebenfalls in die Kita kommen, damit für die betroffenen Familien eine praktikable Alltagsorganisation einkehren kann.

Drei- bis Viereinhalbjährige ab dem 29. Juni zurück in die Kita

Bei weiterhin positivem Verlauf können voraussichtlich ab dem 29. Juni die drei- bis viereinhalbjährigen Kinder in die Kita zurückkehren, die besser als Krippenkinder in der eigenständigen Befolgung von Hygieneregeln angeleitet werden können.

Anschließend nächster Schritt wäre der eingeschränkte Regelbetrieb

Sobald die infektionshygienische Lage die Betreuung aller Kinder wieder zulässt, wird der eingeschränkte Regelbetrieb wieder aufgenommen. Es können dann alle Kinder in die Kita zurückkehren, allerdings muss die Betreuung gegebenenfalls noch flexibel angepasst werden, beispielsweise durch versetzte Betreuungszeiten, die die Einrichtungen unter Berücksichtigung der Elterninteressen gewährleisten. Sofern das Infektionsgeschehen es zulässt, kann somit vor Ende der Hamburger Sommerferien in diese Phase übergegangen werden. Alle Kinder könnten dann wieder in die Kita gehen – eventuell jedoch nicht gleichzeitig.

Vollständiger Regelbetrieb erst nach Ende der Pandemie wieder möglich

Der Regelbetrieb ist vollständig wieder aufgenommen, wenn das Infektionsgeschehen eingedämmt und die pandemische Situation aufgehoben ist. Die geplanten Schritte stehen jeweils unter dem Vorbehalt der epidemiologischen Situation und werden nötigenfalls durch die Sozialbehörde angepasst. Sozialsenatorin Melanie Leonhard sei bewusst, dass Eltern schon seit Wochen in einer schwierigen Lage sind und sich zurecht Planungssicherheit wünschen. Ihr sei auch wichtig, dass bei allen weiteren Überlegungen das Recht der Kinder auf Bildung und ihre Entwicklung nicht übersehen wird. „Deswegen legen wir einen Plan vor, der Orientierung gibt. Es ist der Situation geschuldet, dass wir immer wieder überprüfen müssen, ob wir den nächsten Schritt verantworten können.“

Notbetreuung zu jeder Zeit auch weiterhin gewährleistet

Seit dem 16. März steht nur eine Notbetreuung zur Verfügung, die seit dem 22. April bereits auf Alleinerziehende ausgeweitet wurde. Zu jeder Zeit und auch weiterhin wird die Betreuung gewährleistet, wenn die Eltern zur Sicherung von Infrastruktur und Versorgung tätig und auf die Betreuung angewiesen sind, sowie bei einem besonderen Förderbedarf und in individuellen Notlagen. Seit dem 4. Mai wird eine erweiterte Notbetreuung angeboten. Um Familien finanziell zu entlasten, müssen Eltern für den Zeitraum der Notbetreuung keine Elternbeiträge zahlen.

