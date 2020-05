Schwimmen in Zeiten von Corona: Was muss ich beim Baden beachten?

Endlich, die Sonne lacht und die Temperaturen steigen immer schneller auf das sommerlicher Niveau. Bald heißt es dann endlich wieder – ab ins kalte Nass! Dann locken wieder Freibad, Badesee und Meer, um sich abzukühlen. Aber Corona stellt zurzeit das Leben von jedem Einzelnen auf den Kopf. Was bisher selbstverständlich war, wirft jetzt große Fragen auf. So auch der Besuch im Freibad oder am Badesee. Aber wie ist das? Können wir trotz Corona gefahrlos schwimmen gehen? Und was muss beim Schwimmbesuch alles beachtet werden?

Wann kann ich wo Baden gehen?

Nach wochenlangem Verzicht wegen der Corona-Pandemie können die Sportler*innen und Früh-Schwimmer in Niedersachsen ab dem 25. Mai wieder loslegen. Allerdings müssen die Betreiber Auflagen zur Anzahl der Badbesucher und zu Abstands- und Hygieneregeln beachten. Angesichts der Lockerungen nach dem Corona-Stillstand haben kommunale Spitzenverbände vom Land klare Auflagen und Mindeststandards für die Öffnung von Freibädern verlangt. Noch ist die Landesverordnung für das Öffnen der Schwimmbäder nicht beschlossen. Auch der Präsident des Landeschwimmverbandes Niedersachsen, Wolfgang Hein, fordert ein Weiterkommen: „Die Politik muss dazu stehen, was sie vorab versichert hat. Und zwar, wenn Sportverbände entsprechende Konzepte auf den Tisch legen, dass man sich dann auch keiner Umsetzung verwehrt.“ Die Verbände hätten ihren Schritt bereits getan. Die Schwimm- und Spaßbäder im Land Bremen sollen in den kommenden Wochen wieder nach und nach geöffnet werden dürfen. Hier soll ab dem 1. Juni endlich in die Badesaison starten.

Auch in Schleswig-Holstein und Hamburg stehen viele Badebetreiber bereits in den Startlöchern. Die Deutsche Gesellschaft für das Bade­wesen (DGB) hat bereits Vorschläge für eine Öffnung unter strengen Auflagen veröffentlicht. Dort heißt es: „Die Badegäste müssten sowohl im Wasser als auch an Land, beziehungsweise in den Schwimmhallen Abstand halten. Das würde auch für die Eingangsbereiche, die Umkleidebereiche und schließlich für die Badehallen gelten.“ Dafür müssten die Betreiber entsprechende bauliche und organisatorische Maßnahmen ergreifen. Der Wunsch von den Badbetreibern, dass es schon bald eine klare Ansage gibt, bleibt vermutlich vorerst unerfüllt. Die DGB befürchtet, dass viele Schwimmwillige auf offene Gewässer zurückgreifen werden, wenn die Freibad-Saison 2020 ausfällt: „Sollten die Freibäder geschlossen bleiben, könnten Flüsse und Seen in verstärktem Maße zu einem schwer zu kontrollierenden „wilden“ Schwimmen und Baden genutzt werden.“ Die Durchsetzung von Versammlungs- und Kontaktverboten könnte dort aufwendig werden, eine erhöhte Gefahr von Ansteckungen wäre zu befürchten.

Kann das Coronavirus im Wasser übertragen werden?

Viele fragen sich jetzt aber vorab: Ist es nicht gefährlich in Zeiten von Corona schwimmen zu gehen? Vom Wasser selbst geht eine geringere Infektionsgefahr aus als vom Kontakt zu anderen Menschen – darüber sind sich Wissenschaftler größtenteils einig. Bisher gibt es nach Angaben der WHO (Weltgesundheitsorganisation) keine Hinweise darauf, dass das SARS-Coronavirus-2 über den Wasserweg übertragen wird.

Eine Übertragung des Coronavirus erfolgt nach derzeitigem Wissensstand des Umweltbundesamtes vor allem über den direkten Kontakt zwischen Personen oder kontaminierte Flächen. Die Wahrscheinlichkeit einer Ansteckung im Schwimmbad ist daher mit anderen Orten im öffentlichen Raum vergleichbar. Das Virus kann somit übers Schwimmbadwasser nicht übertragen werden – zum Beispiel wegen des Chlors im Wasser. Denn die Schwimmbecken sind schon seit Langem gut gegen alle Viren, einschließlich Coronaviren, geschützt. Das Umweltbundesamt weist darauf hin, dass es sich bei Coronaviren um behüllte Viren handelt. Die sind Viren mit einer ganz empfindlichen Lipidhülle, die leicht zerstört werden kann. Daraus ergibt sich auch die Empfindlichkeit gegenüber Chlor und anderen Desinfektionsmitteln.

Ist Schwimmen in Badeseen und im Meer angesichts des Coronavirus gefährlich?

Das Vorkommen von Coronaviren in Badegewässern durch infizierte Personen ist zwar möglich, ob auf diesem Weg eine Ansteckungsgefahr besteht, ist jedoch nicht geklärt. Das Abtauchen in den Fluten von Nord- und Ostsee oder von größeren Badeseen sei allerdings unbedenklich. Die Wahrscheinlichkeit einer Ansteckung ist unter anderem wegen der Verdünnung im Wasser äußerst gering. Also, selbst wenn jemand Viren im Speichel hat und den Speichel in das Wasser abgibt, ist der Verdünnungseffekt des Wassers so groß, dass man extrem wenig Viren aufnehmen würde. Steigende Wassertemperaturen und erhöhte Sonneneinstrahlung im Sommer sollen zudem zu einer noch stärkeren Inaktivierung der möglicherweise im Wasser enthaltenen Viren führen.

Was muss ich im Freibad beachten?

Der Deutsche Schwimm-Verband e.V. hat dazu bereits einen Leitfaden erstellt, der den Sportler*innen als Orientierung dienen soll. Aufgrund der dynamischen Situation und der Vielzahl an zu berücksichtigenden Faktoren, will der Verband auch in den nächsten Wochen an weiteren Teilen des Leitfadens arbeiten.

Beim Schwimmen von Bahnen ist ein Abstand von drei Metern zwischen den Sportler*innen einzuhalten. Ausnahmsweise kann der Abstand auf mindestens zwei Meter reduziert werden, wenn es sich um eine Trainingsgruppe mit annähernd gleicher Leistung handelt.

Aber die Freibäder wollen auch für ihren sommerlichen Badebesuch endlich ihre Tore öffnen. „Es geht im Wesentlichen darum, dass eine Infektion durch Berührungen möglich ist. Daher muss der Abstand in jedem Fall gewahrt werden“, erklärt LSN-Präsident Wolfgang Hein. In Sachen Hygienemaßnahmen, Umkleiden und Eingangsbereich hat die Deutsche Gesellschaft fürs Badewesen auch hier bereits ein Konzept erarbeitet. Hein weist daraufhin, dass man zum Beispiel von einer Zehn-Quadratmeter-Regel pro Besucher*in ausgehen könne. Die maximale Besucherzahl ergibt sich dabei aus der Anzahl der zur Verfügung stehenden Garderobenschränke.

Das Infektionsrisiko außerhalb des Wassers ist deutlich größer. Beim Anstehen an der Kasse, in der Umkleide, den Duschen und natürlich auf der Liegewiese – immer dann, wenn der Sicherheitsabstand nicht eingehalten wird. Auch für die Besucher*innen gilt: Abstand halten ist das Wichtigste. Badetücher auf Liegewiesen dicht an dicht sind die eigentliche Gefahr, sich mit dem Coronavirus anzustecken.

Wann sollte ich nicht Schwimmen gehen?

Beim Baden spielt insbesondere die Einhaltung der Abstandsregeln eine besondere Rolle, das heißt viele Badende in einem kleinen Gewässer sollten nicht toleriert werden. Eine Grundregel sollten die fiebernden Badegäste zudem einhalten: Wer an Atemwegsinfekten oder Durchfall leidet, sollte grundsätzlich nicht baden gehen. Denn dadurch werden andere nur unnötig gefährdet: „Dies gilt völlig unabhängig davon, um welche potenziellen Krankheitserreger es sich im Einzelnen handelt“, so das Umweltbundesamt.

Marit Langschwager