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Bei dem Projekt „Snorkeling.City“ in Kiel (Schleswig-Holstein) geht es darum, die Unterwasserwelt vor der eigenen Haustür kennenzulernen. Den ganzen Sommer über gehen Schulklassen in der Kieler Förde bei Schnorchel-Kursen in diesem Jahr auf Tauchstation, um mehr über die Lebenswelt der Ostsee zu erfahren.

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Wegen der Ironman-Europameisterschaft werden am Sonntag zahlreiche Straßen in Hamburg gesperrt. Die Strecke für das 180 Kilometer lange Radrennen, das Teil des Ironmans ist, reicht nach Angaben...

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In Städten, vor allem in Großstädten, sind Begegnungen mit wilden Tieren eher selten. Normalerweise beschränkt sich der Kontakt auf Hauskatzen und Hunde. In Hannovers Stadtteilen Misburg und...

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Gerade bei Jüngeren erfreut sich der Denksport Schach immer größerer Beliebtheit. Zum Beispiel bei Bremer Schüler:innen. Bereits seit mehreren Jahren können diese am Projekt „Schach macht schlau“...

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Tag der Organspende: Eintrag ins Spendenregister kann Leben retten

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Am 6. Juni ist Tag der Organspende. Weil sich immer noch sehr wenige Menschen als Organspender registrieren lassen, macht das Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE) gerade darauf aufmerksam, im...

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