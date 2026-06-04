Bei dem Projekt „Snorkeling.City“ in Kiel (Schleswig-Holstein) geht es darum, die Unterwasserwelt vor der eigenen Haustür kennenzulernen. Den ganzen Sommer über gehen Schulklassen in der Kieler Förde bei Schnorchel-Kursen in diesem Jahr auf Tauchstation, um mehr über die Lebenswelt der Ostsee zu erfahren.
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Kinderbewegungszentrum Bremen feiert 30-jähriges Jubiläum04.06.2026 12:01 Uhr
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Öffentliche Obduktion von Buckelwal „Timmy“: Experten suchen Todesursache04.06.2026 09:14 Uhr
Für den als „Timmy“ bekannten Buckelwal steht der letzte Akt vor den Augen von Schaulustigen an: Am Strand der Insel Anholt soll der Kadaver des Wals obduziert...
Ironman legt Hamburg lahm: Zahlreiche Straßensperrungen am Sonntag04.06.2026 09:06 Uhr
Wegen der Ironman-Europameisterschaft werden am Sonntag zahlreiche Straßen in Hamburg gesperrt. Die Strecke für das 180 Kilometer lange Radrennen, das Teil des Ironmans ist, reicht nach Angaben...
Wildschweine in Hannover unterwegs – Anwohner in Sorge03.06.2026 15:45 Uhr
In Städten, vor allem in Großstädten, sind Begegnungen mit wilden Tieren eher selten. Normalerweise beschränkt sich der Kontakt auf Hauskatzen und Hunde. In Hannovers Stadtteilen Misburg und...
„Schach macht schlau“: Schachturnier für Bremer Schüler03.06.2026 15:40 Uhr
Gerade bei Jüngeren erfreut sich der Denksport Schach immer größerer Beliebtheit. Zum Beispiel bei Bremer Schüler:innen. Bereits seit mehreren Jahren können diese am Projekt „Schach macht schlau“...
Tag der Organspende: Eintrag ins Spendenregister kann Leben retten03.06.2026 14:52 Uhr
Am 6. Juni ist Tag der Organspende. Weil sich immer noch sehr wenige Menschen als Organspender registrieren lassen, macht das Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE) gerade darauf aufmerksam, im...