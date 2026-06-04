Bei dem Projekt „Snorkeling.City“ in Kiel (Schleswig-Holstein) geht es darum, die Unterwasserwelt vor der eigenen Haustür kennenzulernen. Den ganzen Sommer über gehen Schulklassen in der Kieler Förde bei Schnorchel-Kursen in diesem Jahr auf Tauchstation, um mehr über die Lebenswelt der Ostsee zu erfahren.