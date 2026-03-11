Das Schleswiger Kaltblut ist vom Aussterben bedroht. Inzwischen gibt es in Europa nur noch rund 500 Tiere dieser alten Nutzpferderasse. In der Landwirtschaft wurden die kräftigen Arbeitspferde von Traktoren und Maschinen ersetzt. In Schleswig-Holstein will man die Kaltblüter aber nicht aufgeben. Um die Rasse zu retten, wurde nun ein Zuchtprogramm gestartet, mit Unterstützung von Ministerpräsident Daniel Günther.