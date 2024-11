Robbie Williams tritt 2025 auch in Hannover auf: Ticketverkauf startet

Pop-Superstar Robbie Williams (50) kommt im nächsten Jahr für sieben Konzerte nach Deutschland – am Freitag (11:00 Uhr) beginnt der Ticket-Verkauf. Nach dem Auftakt in der Arena in Gelsenkirchen (25.6.) stehen Hannover (30.6.), Leipzig (9.7.), Berlin (21. und 22.7.), München (26.7.) und Frankfurt (10.8.) auf dem Tour-Plan. Tickets kosten zwischen 110 und 190 Euro.

Sieben Auftritte in Deutschland: Für die Konzerte von Superstar Robbie Williams beginnt der Vorverkauf. (Archivbild) Michael Buholzer/Keystone/dpa

Der Brite ist mit mehr als 85 Millionen verkaufte Alben weltweit einer der erfolgreichsten Pop-Musiker. Im Teenageralter wurde er als jüngstes Bandmitglied von Take That berühmt, stand aber noch ein wenig im Schatten von Bandleader Gary Barlow. Nach der Auflösung der Boygroup wurde Williams als Solokünstler zum Superstar – mit unzähligen Hitsingles wie „Angels“, „Let Me Entertain You“, „Rock DJ“ oder „Feel“.

Zuletzt hatte der 50-Jährige die Zahl seiner Auftritte etwas zurückgefahren und großzügige Pausen zwischen den Konzerten gelassen. Bei seiner Europa-Tour im kommenden Jahr tritt er in knapp 30 Städten auf – meist in großen Stadien und Arenen.

SAT.1 REGIONAL/dpa