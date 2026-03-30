Psychische Gewalt in Beziehungen ist ein Thema, was spätestens seit den aktuellen Berichten um die Vorwürfe von Schauspielerin Collien Fernandes gegen ihren Ex-Mann Christian Ulmen stärker wahrgenommen und diskutiert wird.

Auch die Musikerin Anika Bollmann aus Hannover (Niedersachsen) hat Erfahrungen damit. Sie war jahrelang in einer Beziehung, in der sie psychische Gewalt erfahren hat. Sie konnte sich daraus befreien und das Erlebte in einer Therapie aufarbeiten. Heute macht sie zusammen mit ihrem Mann Musik und macht genau auf dieses Thema aufmerksam.