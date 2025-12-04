Protest gegen Verwaltungsgebühr: Studierende in Schleswig-Holstein fordern bessere Hochschulfinanzierung

04. Dezember 2025
Blick auf ein Gebäude der Christian-Albrechts-Universität. (zu dpa: „Protest gegen Änderungen bei der Hochschulfinanzierung“)

Mit einer Demonstration stellen sich Studenten der schleswig-holsteinischen Hochschulen gegen Pläne des Landes zur Einführung einer Verwaltungsgebühr von 60 Euro je Semester. Der Semesterbeitrag sei in den vergangenen Jahren bereits gestiegen, teilte die Landes-Astenkonferenz mit. In der Konferenz sind die studentischen Vertretungen der Hochschulen zusammengeschlossen. Höhere Kosten könnten den Zugang zu einem Studium erschweren. Die Demonstration soll mittags am Audimax der Kieler Universität starten und zum Landtag führen.

Unterstützung bekommen die Studenten von der Bildungsgewerkschaft GEW und der Führung der Universität. Nach Überzeugung der GEW-Co-Vorsitzenden Franziska Hense reicht das Geld, das die Regierungskoalition ihren Hochschulen bis 2029 bereitstelle, nicht aus. Die Hochschulen selbst hätten deutlich gemacht, dass mit den vorgesehenen Finanzmitteln des Landes ganze Studiengänge, viele Arbeitsplätze und die Studienqualität auf dem Spiel stehen. „Es ist deshalb richtig, dass die Demonstrierenden nicht nur die Verwaltungsgebühren kritisieren, sondern das Land auch auffordern, eine ausreichende Hochschulfinanzierung sicherzustellen“, so Hense.

SAT.1 REGIONAL/dpa

