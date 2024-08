Polizei bittet um Mithilfe: 13-jähriger Felix aus Hassendorf vermisst

Felix ist ca. 1,20m groß, hat blonde Haare und trägt eine blaue Brille. Foto: Polizeiinspektion Rotenburg

Die Polizei bittet um Mithilfe der Bevölkerung bei der Suche nach dem vermissten 13-jährigen Felix aus Hassendorf im Landkreis Rotenburg (Niedersachsen).



Der Junge wurde zuletzt am Vormittag des 14.08.2024 an seiner Schule in Sottrum gesehen. Von dort hat er sich in unbekannte Richtung entfernt. Felix ist ca. 1,20 Meter groß, hat blonde Haare und trägt eine blaue Brille. Zum Zeitpunkt seines Verschwindens war er mit einem hellbraunen Hoodie, einem olivfarbenen Shirt mit schwarzen Punkten, einer kurzen Tarnhose sowie blaue Sandalen bekleidet.

Die Polizei hat umfangreiche Suchmaßnahmen eingeleitet, die bisher jedoch ohne Erfolg geblieben sind. Felix ist auf Medikamente angewiesen, es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich der Junge in einer hilflosen Lage befindet.

Polizei bittet Anwohner um Hilfe

Die Polizei bittet die Anwohner in Hassendorf und Umgebung dringend, ihre Gärten, Gartenhütten, Garagen und andere unzugängliche Bereiche gründlich zu durchsuchen. Es ist möglich, dass sich der Junge dort versteckt hält oder in eine Notlage geraten ist. Auch ungenutzte Gebäude und Scheunen sollten überprüft werden.

Personen, die den Jungen gesehen haben oder Hinweise zu seinem Aufenthaltsort geben können, werden dringend gebeten, sich mit der Polizei in Rotenburg (Wümme) unter der Telefonnummer 04261/947-0 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

SAT.1 REGIONAL/Polizeiinspektion Rotenburg