Ostseefischerei im Sinkflug: Zahl der Betriebe schrumpft weiter trotz Hilfen

29. Januar 2026
Fischkutter liegen im Hafen und sind von Eis umgeben, welches sich an den frostigen Tagen gebildet hat. Foto: dpa

Die prekären Bedingungen für die Fischerei an der deutschen Ostseeküste lässt die Zunft weiter schrumpfen. Nach jüngsten Zahlen der entsprechenden Landesbehörden waren in Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern Ende 2025 insgesamt noch 285 Kutter- und Küstenfischereibetriebe im Haupterwerb registriert. Ein Jahr zuvor waren es den Angaben zufolge noch 303 und Ende 2021 385.

Nach Angaben des Schweriner Fischereiministeriums war der neueste Rückgang zwar erwartet worden, fiel aber noch vergleichsweise gering aus. Ein Grund, warum in MV zuletzt nur drei Fischer den Haupterwerb aufgaben, könnte demnach sein, dass dieses Jahr letztmalig Prämien für die zeitweilige Stilllegung für Betriebe im Haupterwerb gezahlt werden. Dies trage zum Fortbestand bei. Auch würden Betriebe noch bis Ende 2027 für Schäden oder Einbußen entschädigt, die Robben verursachen.

Ministerium spricht von „extrem schlechten Fangmöglichkeiten“

Die Bestände in der Ostsee stehen wegen des Klimawandels, Überfischung und Nährstoffeinträgen stark unter Druck. Arten wie der Hering und der Dorsch, die einst wichtig für das Auskommen hiesiger Fischer waren, dürfen gar nicht oder nur noch in wenigen Ausnahmen gezielt gefangen werden. Anfang der 1990er Jahre war die Anzahl der Fischereibetriebe an der Ostsee noch vierstellig.

Das Schweriner Ministerium rechnet mit einem weiteren Rückgang der Betriebe „aufgrund der andauernd extrem schlechten Fangmöglichkeiten, was sich in den historisch niedrigsten Quoten widerspiegelt, sowie der demografischen Entwicklung“. Ähnlich äußerte sich das Landesamt für Landwirtschaft und nachhaltige Landentwicklung in Schleswig-Holstein.

Teilweise würden die Fischer:innen vermutlich auch in den Nebenerwerb wechseln, hieß es aus Schwerin. Aber auch dort seien die Zahlen seit Jahren rückläufig. Zuletzt waren an der deutschen Ostseeküste noch insgesamt 281 Fischereibetriebe im Nebenerwerb registriert. Ende 2024 waren es 304.

SAT.1 RGEIONAL/dpa

Copy LinkCopy LinkShare on WhatsappShare on WhatsappShare on MessengerShare on Messenger

WEITERE BEITRÄGE AUS „Politik & Wirtschaft“

Video03:24 Min.

Zeichen gegen Antisemitismus in Hamburg: 300 Menschen gedenken der Opfer des NS-Regimes

28.01.2026 17:45 Uhr

Ein Lichtermeer an einem Ort, der in Hamburg oft als nicht verheilte Wunde bezeichnet wird. Auf dem Joseph-Carlebach-Platz, wo früher die Bornplatzsynagoge stand, von den Nazis zerstört,...

Video00:39 Sek.

Verkehrsgerichtstag 2026: Branchenvertreter beraten sich in Goslar

28.01.2026 17:13 Uhr

Am heutigen Mittwoch ist in Goslar der Deutsche Verkehrsgerichtstag gestartet. Bis Freitag beraten dort mehr als 1.500 Expert:innen über Fragen der Verkehrssicherheit sowie des Verkehrsrechts. In acht...

Video01:57 Min.

Zollfahnder aus Hannover stellen Heroin im Wert von 32 Millionen Euro im Hamburger Hafen sicher

28.01.2026 16:57 Uhr

Zollfahnder:innen aus Hannover (Niedersachsen) haben Heroin im Wert von 32 Millionen Euro im Hamburger Hafen sichergestellt. Es ist die größte Sicherstellung dieser Art in den letzten Jahren....

Video02:33 Min.

Bremische Bürgerschaft debattiert über Verbindungen der Linken zu Extremisten

28.01.2026 16:36 Uhr

Der Verfassungsschutz stand am Mittwoch im Zentrum des politischen Streits in der Bremischen Bürgerschaft. Unter anderem ging es um die Reaktionen von Linken auf den Farbanschlag gegen...

Video02:36 Min.

Bund beschließt neue Tourismusstrategie für mehr Wachstum in der Branche

28.01.2026 16:13 Uhr

330.000 Menschen haben 2024 in Niedersachsen im Bereich Tourismus gearbeitet. Damit haben sie 13,6 Milliarden Euro zur Wirtschaftsleistung beigetragen – das sind fünf Prozent. Um Wachstum in...

Video02:31 Min.

Nach Trump-Drohungen: Schleswig-Holstein erklärt Solidarität mit Dänemark und Grönland

28.01.2026 16:11 Uhr

Einstimmig hat der Landtag Schleswig-Holsteins am heutigen Mittwoch eine Resolution verabschiedet, in der nach den Drohungen Donald Trumps die Solidarität mit Dänemark und Grönland erklärt wird. Auch...

Zur Startseite