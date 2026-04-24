Copy LinkCopy LinkShare on WhatsappShare on WhatsappShare on MessengerShare on Messenger

Eine Oper auf vier Rädern hat diese Woche in Hamburg Premiere gefeiert: Die „opera mobile“ der Hamburgischen Staatsoper ist ein neues, mobiles Musiktheaterformat. Sie fährt durch die Stadt und besucht Schulen. Auf diese Weise soll Kultur wieder zu den Menschen gebracht werden – und nicht mehr die Menschen zur Kultur.

WEITERE BEITRÄGE AUS „Szene & Kultur“

Video00:46 Sek.

„König der Löwen“-Musical im Comic: Donald Duck reist nach Hamburg

24.04.2026 12:41 Uhr

Das erfolgreichste Musical Hamburgs, „Der König der Löwen“, hat es ins „Lustige Taschenbuch“ geschafft. In der Ausgabe vom 21. April reisen Donald Duck und seine Neffen aus...

Video00:55 Sek.

Hamburger „Elphi“ feiert 10 Jahre mit Mega-Spielzeit und USA-Schwerpunkt

24.04.2026 08:56 Uhr

Für die Hamburger Elbphilharmonie steht mit der kommenden Spielzeit 2026/27 ein großer Geburtstag an: Das Konzerthaus an der Elbe wird im Januar zehn Jahre alt. Für diese...

Video02:27 Min.

Landwirtschaft zum Anfassen: Bildungsoffensive vermittelt Jugendlichen praxisnahes Wissen

23.04.2026 17:20 Uhr

Landwirtschaft steht immer wieder im Mittelpunkt gesellschaftlicher Debatten – etwa bei Themen wie steigenden Lebensmittelpreisen, Nachhaltigkeit und Tierwohl. Um Jugendlichen diese komplexen Zusammenhänge frühzeitig näherzubringen, gibt es...

Video00:55 Sek.

10 Jahre Elbphilharmonie: Konzerthaus stellt Programm für Jubiläumssaison vor

23.04.2026 17:04 Uhr

In der kommenden Saison feiert die Elbphilharmonie in Hamburg ihr zehnjähriges Bestehen.Generalintendant Christoph Lieben-Seutter stellte am Donnerstag die Planungen für die Jubiläumssaison vor. Gefeiert wird mit zahllosen...

Video02:10 Min.

Ausstellung „Skulptural“ in der Hamburger Kunsthalle: Von Monumenten bis Münzen

23.04.2026 15:50 Uhr

Die Hamburger Kunsthalle zeigt ab dem 24. April 2026 die neue Ausstellung „SKULPTURAL. Die neuen Galerien“. Auf rund 1.500 Quadratmetern werden 1.000 Werke aus 2.500 Jahren Kunstgeschichte...

Video02:22 Min.

Gundlach-Sammlung bleibt weitere 20 Jahre im Haus der Photographie in Hamburg

22.04.2026 14:01 Uhr

Der Fotograf F. C. Gundlach wäre in diesem Jahr 100 Jahre alt geworden. Er galt als einer der bedeutendsten Modefotografen der Nachkriegszeit. Und er war nicht nur...

Zur Startseite