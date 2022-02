Jährlich am Valentinstag gehen weltweit Millionen Menschen auf die Straßen, um tanzend gegen Gewalt an Mädchen und Frauen zu demonstrieren. „One Billion Rising“ nennt sich die Aktion. Bremen beteiligt sich daran seit 2013. Auch an diesem 14. Februar sind wieder mehrere hundert Menschen in Bremen auf die Straße gegangen.

Die Teilnehmenden fordern seit mittlerweile zehn Jahren Wertschätzung, Selbstbestimmung und Gerechtigkeit. Über 190 Städte in Deutschland beteiligen sich an der Tanzaktion „One Billion Rising“, in fast allen Ländern der Welt gehen Aktivistinnen und Aktivisten auf die Straßen.

SAT.1 REGIONAL hat mit Edda Lorna, der Organisatorin der „One Billion Rising“-Aktion in Bremen, darüber gesprochen, weshalb die Aktion auch nach zehn Jahren noch immer aktuell ist und was in Bremen alles passieren muss, um Gewalt gegen Mädchen und Frauen einzudämmen.