Hamburg will sich als Austragungsort für die Olympischen Spiele bewerben. Nachdem die Abstimmungsunterlagen zu dem Bürgerentscheid in dieser Woche bereits verschickt wurden, schaltet jetzt auch die Landespolitik auf Wahlkampfmodus. In der Hamburgischen Bürgerschaft wurde am Mittwoch hitzig debattiert. Nachdem sich Kiel und die Rhein-Ruhr Region für eine Bewerbung entschieden haben, sehen sich die Befürworter:innen auch in Hamburg im Aufwind. Doch was sagen die Gegner:innen dazu?
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